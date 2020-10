Neymar fa il boom su Twitch Tv: picco di 109 mila utenti al primo streaming ufficiale

Neymar campione in campo e anche fuori. Ma questa volta… di ascolti in streaming. Come scrive Esports Charts su Twitter, il brasiliano del Paris Saint-Germain ha avuto la sua prima volta su Twitch Tv, la nota piattaforma di streaming. Per il suo primo live, O’Ney ha avuto numeri da record.

Neymar: boom su Twitch

Neymar aveva aperto il suo canale dal luglio 2017 ma ha deciso solo in queste ore di fare il suo primo live streaming. Ecco dunque il brasiliano impegnato a giocare al noto videogioco Counter-Strike che è particolarmente popolare negli ultimi tempi.

L’asso del Psg è stato seguito da tantissime persone e ha avuto un picco di utenti collegati di 109 mila. Insomma, non male come debutto in streaming… Ricordiamo che Counter-Strike: Global Offensive è uno sparatutto multiplayer tra i più noti nell’ambiente.