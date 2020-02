Neymar, fan a sorpresa di Justin Bieber: “Lo ammiro. Per lui non deve essere stato facile avere successo da giovane…”

Neymar fan a sorpresa di Justin Bieber. Il brasiliano del Paris Saint-Germain, parlando a OTRO, ha ammesso di essere un ammiratore dell’artista canadese, cantante e attore e di comprendere anche le possibili difficoltà avute dal ragazzo in giovane età quando con le sue canzoni era al centro dei riflettori: “Posso solo immaginare cosa ha dovuto affrontare perché Justin era costantemente sotto i riflettori in così giovane età”, ha detto O’Ney. “Credo che lui sia una persona semplice che per la maggior parte del tempo prova ad essere come tutte le altre. Lo ammiro. Ammiro questo ragazzo e sono un suo grande fan. Mi piace il suo lavoro e, inoltre, ci siamo incontrati personalmente e siamo andati molto d’accordo. Lo adoro davvero, e come fan lo sostengo sempre”.