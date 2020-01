Neymar forma la sua Fanta-squadra di futsal: c’è anche un ex Juve

Neymar è famoso per la sua imprevedibilità. Sul campo di calcio cerca continuamente di ubriacare di finte gli avversari. Ma anche fuori dal terreno di gioco sa stupire. Ad esempio O’Ney ha spiazzato diversi appassionati per le sue scelte in una fantomatica squadra di calcio a 5. Il brasiliano, infatti, non ha scelto alcun portiere, facendo giocare come vertice basso l’ex centrocampista della Juventus Paul Pogba. Poi largo alla fantasia con Leo Messi ed Eden Hazard sulle fasce e Luis Suarez e Kylian Mbappé in attacco. L’assetto estremo non è cambiato nemmeno quando gli è stato chiesto di provare a formare un team di futsal con ex calciatori: Xavi in regia, dietro a Thierry Henry, Frank Lampard, Steven Gerrard e David Beckham. Una scelta che non avrà fatto troppo piacere agli amici portieri…