Neymar fuori forma in vacanza, foto senza maglietta scatena social: “Ha la pancia”

L'attaccante del Psg non sembra essere in linea

Dopo la sconfitta in finale di Copa America contro l'Argentina, Neymar si sta godendo ancora gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a Parigi e cominciare la nuova stagione con il Psg , già reduce dalla prima gara ufficiale dell'anno - terminata con una sconfitta - contro il Lille in Supercoppa di Francia. Il brasiliano, che ha passato qualche giorno di vacanza con l'amico e compagno di squadra Marco Verratti a Ibiza, è stato fotografato senza maglietta , mostrando una forma non proprio impeccabile , almeno a vedere le immagini e i commenti di tantissimi utenti social.

Infatti, dopo che le immagini di O'Ney sono state diffuse su Twitter in modo particolare e riprese dai vari portali francesi, ecco la polemica con diverse persone che hanno voluto sottolineare come il brasiliano sembri essere il sovrappeso. Molti hanno commentato: "Ha la pancia!". Altri, invece, sono stati più simpatici affermando che essendo in vacanza Neymar poteva fare qualche strappo alla dieta. Tra alcuni giorni l'attaccante farà ritorno a Parigi e siamo sicuri che oltre a recuperare la forma giusta per giocare si metterà a lavoro per ritornare... in linea!