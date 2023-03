Neymar gioca al casinò online e perde una cifra folle: reazione disperata

Il calciatore perde una scommessa folle e si lascia ad uno sfogo disperato, poi la critica

Redazione ITASportPress

Ciò che è accaduto a Neymar Jr ha dell'assurdo. Il campione del Psg è ai box per l'infortunio alla caviglia che, di fatto, chiude la stagione del calciatore, il quale ha comunque trovato il modo per continuare a far parlare di sé. Sono ormai note le dirette del brasiliano in cui si riprende mentre gioca "importanti" puntate a casinò. Beh, l'ultima non è passata proprio inosservata.

Come se si trattasse di un giorno come gli altri, Neymar Jr è andato in diretta con il solito gioco d'azzardo. Siamo tutti a conoscenza del ricco contratto corrispostogli dal Psg - 49 milioni lordi a stagione - per cui il giocatore non ha particolari problemi a puntare cifre "importanti" come quella di un milione di euro. Come si può vedere nella clip, però, il brasiliano non è riuscito a vincere la somma scommessa e si è lasciato ad una reazione particolarmente plateale, che solo dopo si è scoperto esser uno scherzo.

LA CRITICA - Atteggiamenti che certamente non fanno piacere a tutti e che, secondo molti, inducono gli spettatori al gioco d'azzardo. La maggiore critica nei confronti di Neymar Jr è arrivata dal popolarissimo streamer xQc, il quale ha ribadito che nella piattaforma di Twitch sono severamente vietate le streaming con gioco d'azzardo. Queste le parole durante una sua live: "Sembra quasi la classica stro***** prendi e scegli. Non voglio saltare sul carro degli anti-Twitch, ma la cosa del prendi e scegli è un indignazione per dar da mangiare a questi cog*****".