Neymar il migliore del mondo, Rivaldo ci crede: “Ha cambiato atteggiamento. Può vincere 2-3 Pallone d’Oro…”

Da brasiliano a brasiliano. Rivaldo crede in Neymar. Dopo averlo spesso criticato per qualche atteggiamento sbagliato di troppo, in campo e fuori, l’ex Pallone d’Oro è convinto che il “Nuovo Neymar” possa davvero mettere fine al duopolio Messi-Cristiano Ronaldo come giocatori più forti del mondo.

Parlando a Betfair, l’ex campione con un passato anche con le maglie di Barcellona e Milan si è detto convinto della grande possibilità di O’Ney di imporsi a 360 gradi nel panorama calcistico mondiale.

Rivaldo: “Ha cambiato atteggiamento. Può essere il migliore”

“Sono un grande ammiratore di Neymar e voglio che diventi il ​​migliore al mondo”, ha detto Rivaldo. “Credo che ciò possa accadere naturalmente se riesce a mantenere questo nuovo atteggiamento da ora in poi perché è chiaramente sulla strada giusta”, ha aggiunto il brasiliano sul connazionale. “Vero è che ha 28 anni ma proprio questo può aiutarlo ad avere maggiore consapevolezza. Le sue doti sono evidenti e se vuole può facilmente vincere, a parer mio, 2-3 Pallone d’Oro. Per un giocatore non è facile controllarsi in campo quando sei costantemente circondato da voci e rumors sul tuo conto, ma credo Neymar sia migliorato in questo e abbia cambiato il suo comportamento”.



