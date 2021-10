Neymar: “Io festaiolo? Giudicatemi per il campo non per quello che faccio fuori”

Parla il brasiliano: Psg, critiche e Mondiale col Brasile

FESTE - Il brasiliano parte subito da un piccolo sfogo in merito alle critiche e alla mancanza di rispetto nei suoi confronti: "Parlo di rispetto perché la gente dice: 'Ah, Neymar non si prende cura di se stesso, Neymar è questo, Neymar è quello'. Come si può essere 12 anni al top senza prendersi cura di se stesso? Nessuno lo capisce. So prendermi cura di me stesso, ho un fisioterapista e un preparatore atletico con me praticamente 24 ore su 24. Per cosa? Per niente?", ha detto Neymar in tono ironico. "Esco quando posso. Esco quando so che non mi allenerò il giorno dopo. Non smetterò di fare nulla di tutto questo. Qual è il problema?". E ancora: "Devo farmi pagare per quello che faccio in campo, allora in quel caso ti permetto di parlare di me. Non per quello che faccio fuori".