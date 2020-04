Neymar, la madre ha lasciato il giovane compagno perché… frequentava uomini

Trent’anni di differenza e una love story particolare quella tra la madre di Neymar e il giovane Tiago Ramos. Alcuni giorni fa l’annuncio ufficiale della relazione, poi ora, il caos e il presunto addio tra i due.

Secondo quanto riportato da O Dia, in Brasile sono sicuri del motivo che avrebbe portato alla veloce separazione tra la signora Nadine e il modello brasiliano. Il ragazzo avrebbe frequentato… uomini. Tiago Ramos avrebbe avuto relazioni sentimentali con altri uomini compreso il cuoco dell’asso brasiliano del Psg, tale Mauro. Il 22enne sarebbe molto confuso e non solo sui suoi sentimenti per la madre di O’Ney. Ecco perché queste rivelazioni avrebbero convinto la madre di Neymar a chiudere la storia e cacciare via il modello dalla sua vita. A confermarlo c’è una nuova pubblicazione dello stesso Tiago, in compagnia della sua famiglia a Recife e non a casa di Nadine, come alcune settimane fa.