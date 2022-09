Neymar: “Messi ora si sente a casa. Nel tempo libero non guardo calcio”

Le parole dell'attaccante brasiliano sul suo amico e non solo.

MESSI - Sull'arrivo di Messi a Parigi, le prime difficoltà e lo stato attuale: "Conosco bene Leo", ha esordito Neymar . "E un cambiamento come quello che ha fatto è difficile. Viveva a Barcellona da tanto tempo con la sua famiglia e i suoi figli. La verità è che un cambiamento simile è davvero difficile Ma ora penso stia meglio e si senta più a casa. Voglio che si diverta".

OLTRE IL CALCIO - Da La Pulce alle questioni personali con un simpatico passaggio sui suoi hobby fuori dal terreno di gioco: "Non sono mai stato una persona che quando si ferma si mette a guardare le partite di calcio. Ho sempre giocato e poi fatto altre cose. La verità è questa e non mi piace neppure quando i miei amici vogliono vedere la partita, le guardano sempre. Ma io dico 'No, famero altro adesso. Andiamo a vederci un film'".