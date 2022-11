Neymar: “Mio figlio mi chiede di vincere il Mondiale. Parla solo di questo”

Il numero 10 della Nazionale brasiliana si racconta tra campo e vita privata.

Redazione ITASportPress

Una stagione fin qui da record per gol e assist che lo porta al Mondiale in grande spolvero. Parliamo di Neymar che non nasconde a Esporte Espetacular, come riporta Globo Esporte, la sua voglia di trionfare in Qatar col Brasile.

L'asso di Psg e Nazionale verdeoro ha raccontato alcuni dettagli della sua attualità in vista della rassegna iridata del Qatar e un pensiero fisso: trionfare, anche per suo figlio...

MONDIALE - "Il mio obiettivo è fare sempre meglio, migliorarmi. E in Nazionale si può fare ma conta il gruppo. Siamo uniti, tutti combattiamo l'uno per l'altro. Questo è importante", ha spiegato Neymar. "Dopo la Coppa del Mondo, se la vinceremo, se Dio vorrà, non so cosa farò. Sicuramente una grande festa". Leggendo poi una lettera di suo figlio, O'Ney ha aggiunto con emozione: "Parla solo del Mondiale e mi chiede di vincerlo. Davvero parla solo di questo".

DRIBBLING - Un passaggio anche sul suo stile di gioco e il dribbling: "Non so segnare o passare la palla quindi faccio il dribbling così mi diverto", ha ironizzato il brasiliano. "Il dribbling è la mia arma per difendermi dai falli, dagli infortuni e anche il modo migliore che ho per battere il mio avversario".