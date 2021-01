Neymar non si nasconde: “Il Mondiale 2022 il mio sogno più grande e la Champions…”

I fan chiedono e Neymar risponde. Simpatico momento tra il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint-Germain e della Nazionale verdeoro e i suoi tanti seguaci su Instagram. O’Ney ha dato appuntamento a tutti per rispondere ad alcune domande col format “vero o falso”. Dalle sue affermazioni sono uscite diverse curiosità anche relative al calcio e agli obiettivi del giocatore.

Neymar a 360°

Dopo aver confermato l’importanza della sua fede in Dio e dei valori della famiglia e dell’amicizia, Neymar ha avuto modo anche di parlare di calcio. Dal Paris Saint-Germain – e i suoi compagni – fino alla Nazionale. Alla domanda sul desiderio di vincere il Mondiale 2022 in Qatar, l’attaccante ha risposto: “Vero, è il mio sogno più grande“. Ma c’è spazio anche per il club parigino con alcune questioni legate a Mbappé e alla Champions League: “Mbappé è il mio ‘Golden Boy”, ha scritto Neymar pubblicato una foto con il collega di reparto. E poi sul torneo europeo: “Se penso alla Champions 2021? Devi solo sapere quando…”.