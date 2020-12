Neymar, nuova “follia”: si tatua Goku di Dragonball nella schiena

Superata la delusione per non essere stato inserito tra i finalisti del premio Fifa The Best, Neymar ha deciso di voltare pagina e dedicarsi a quella che da anni è una delle sue passioni: i tatuaggi.

Sui social sono subito diventate virali le immagini dell’ultima opera d’arte apparsa… sulla sua schiena.

Neymar: arriva anche Goku

Come mostrano le stories su Instagram del tatuatore ufficiale del calciatore del Psg, Neymar ha deciso di allungare la sua collezione di tatuaggi con un altro Supereroe. Dopo Batman e Superman, ecco che O’Ney ha aggiunto anche Goku, protagonista del noto cartone animato “Dragonball”. Da quanto si apprende dai media brasiliani il disegno sarebbe un segno di amicizia con Gilmar Araujo, suo fedele compagno di tante avventure. Inoltre, sempre nella stessa serata, Neymar ha optato anche per una scritta sulla gamba. Il tutto rigorosamente mostrato sui social.