Neymar: “Oggi sono più completo di prima. Sogno Champions e Mondiale…”

Una stagione iniziata con numeri stratosferici per Neymar . Gol, assist e sorrisi tra Brasile e Paris Saint-Germain . Un nuovo O'Ney che ha chiaro l'obiettivo finale sial col club che non la propria Nazionale. Ai canali ufficiali parigini, l'attaccante ha parlato della sua maturità ma anche del suo stato di forma e delle ambizioni per il futuro.

Le ambizioni del brasiliano sono chiare e lui non si tira indietro nel raccontarle: "La Champions? La Champions è una competizione molto difficile. Sappiamo che ci sono grandi giocatori, grandi squadre e ci sono momenti nelle partite in cui devi soffrire. Quindi, per vincere, una squadra deve saper soffrire, imparare a soffrire, soffrire per non subire gol, per non dare spazio all'avversario. Ma credo sia normale soffrire durante una partita, in una competizione di così alto livello. Quindi è positivo che stia accadendo ora, perché è così che ci prepariamo per le fasi finali".