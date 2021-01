Neymar pazzo di Counter Strike: 40 mila euro spesi per personalizzare le “sue armi”

Neymar e la sua passione per CS:GO, ovvero il noto videogioco Counter Strike tornano a far parlare. Se in passato la stella del Paris Saint-Germain si era fatta notare per dirette social su Twitch.tv davvero bizzarre, adesso è un noto Youtuber ad analizzare le vicende legate alle modalità di gioco del brasiliano.

TDM_Heyzeus ha fatto un calcolo, seppur approssimativo, sulla possibile spesa del calciatore del Psg relativamente alla personalizzazione del proprio “inventario di armi”, chiaramente sul gioco. Dalle stime effettuate, O’Ney è arrivato a spendere una cifra di almeno 40 mila euro per le cosiddette skin delle armi. Fucili, pistole e tanto altro, personalizzate a piacimento della stella brasiliana che, a quanto pare, non ha certo badato a spese per quello che è indubbiamente uno dei suoi hobby preferiti fuori dal campo di calcio…