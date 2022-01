Neymar: “Per gli amici sono Batman, per chi non mi conosce… Joker”

Il brasiliano si racconta nel suo documentario

BATMAN E JOKER - "Ho sempre detto di voler raccontare a tutti chi sono. Chi è il vero Neymar", ha detto il brasiliano come riportato da AS. "Allo stesso tempo non mi interessa cosa pensano gli altri di me, so cosa sto facendo, so come gioco. Sono trasparente. Non mi interessa se dicono: 'Neymar sta facendo una festa' o non so cosa. Come ho giocato, questo dovrebbe essere il loro problema. È la mia vita e faccio quello che voglio. Non posso sempre ascoltare le critiche. Mi criticano più di quanto merito ed è difficile. Per la mia famiglia, i miei amici più cari io sono Batman. Ma se non mi conosci sono il Joker".