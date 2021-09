Neymar-Psg: i dettagli del contratto faraonico che ha cambiato il calcio

Svelate tutte le reali cifre dell'affare che ha portato il brasiliano al Psg

In tanti ricordano le reazioni del mondo del calcio quando, il 3 agosto 2017, il Paris Saint-Germain decise di affondare il colpo per acquistare dal Barcellona Neymar. Quella data, giorno dell'ufficialità del trasferimento, verrà ricordata a lungo. Non solo per i 222 milioni di euro sborsati per comprare il brasiliano ma anche per tutti i dettagli del contratto che O'Ney sarebbe poi andato a firmare con la proprietà qatariota del club francese che in queste ore sono stati svelati da El Mundo.