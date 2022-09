Neymar racconta: “Ecco quale è il difensore più difficile mai affrontato”

Lui è senza dubbio tra gli attaccanti di maggiore qualità nel mondo. Tecnica, fantasia, gol e magie che spesso non lasciano scampo ai rivali. Eppure, anche per Neymar , ci sono stati dei rivali tosti da sfidare. Lo stesso brasiliano, parlando a DAZN Canada, ha rivelato quali sono stati gli avversari più difficili mai sfidati.

DURI - "Giocare contro Van Dijk è difficile perché come difensore centrale è forte e intelligente. Sa quando è il momento giusto per chiuderti e quando entrare per un contrasto", ha detto Neymar parlando del difensore del Liverpool e dell'Olanda. "Questo lo rende più difficile. È intelligente. È più difficile giocare contro difensori centrali intelligenti". Per il brasiliano, però, il centrale olandese non è il più difficile sfidato: "Chi è il più duro mai affrontato? Kyle Walker! È veloce, forte e intelligente", ha ammesso O'Ney esaltando le doti dell'esterno o centrale all'occorrenza del Manchester City e della Nazionale inglese.