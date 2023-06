Non solo le parole su Ancelotti possibile futuro CT della Nazionale verdeoro e le questioni legate alla sua casa in Brasile. A BandSports Neymar ha avuto modo di parlare anche di traguardi personali raggiunti e da raggiungere.

"Non sono mai scappato da nessuna responsabilità. So quanto talento ho e cosa posso fare, ma il calcio non è uno sport individuale. Se fosse individuale, avrei già raggiunto tutti i miei obiettivi. Ma non è così e la colpa ricade sempre su chi ha il nome più pesante. Abbiamo visto il caso di Messi, ha sofferto in Argentina ma ha vinto il Mondiale.