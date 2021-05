Neymar si vaccina e pubblica il filmato: “Spero tutto il mondo possa farlo”

Il brasiliano ha pubblicato via social il momento del vaccino contro il Covid

"Spero che tutto torni alla normalità il prima possibile e che non solo il mio Paese, ma il mondo intero, possa essere vaccinato". Sono queste le parole di Neymar che su Instagram, a pochi giorni dall'ultima giornata di campionato che sarà decisiva per l'assegnazione del titolo, ha detto mentre mostrava il filmato della sua vaccinazione contro il Covid-19. "Dopo tanta attesa è arrivato il mio turno, che felicità".

NON SOLO O'NEY - Il fantasista del Psg è tra i primi ad aver reso pubblico questo momento importante. Infatti Neymar ha deciso di accogliere l'idea di sensibilizzazione i più giovani pensata da colui che è stato rinominato Monsier vaccin, ovvero AlainFischer, il responsabile scientifico della campagna di vaccinazione in Francia, che aveva chiesto di vedere personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport incoraggiare le persone verso questo gesto. L'uomo aveva chiesto anche a Mbappé, ma per ora è stato solo il turno del brasiliano...