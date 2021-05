Neymar squalificato e niente Coppa di Francia: “Chi ha fatto le regole…”

Il brasiliano ha rincarato la dose dopo lo sfogo precedente

Ancora Neymar e ancora una volta un post tra il sarcastico e l'ironico nei confronti di chi ha fatto il regolamento per la Coppa di Francia. Dopo essere stato ammonito nel corso della semifinale del torneo, dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo, O'Ney aveva già mostrato la sua rabbia per un cartellino "gratuito" che gli sarebbe costato appunto la finalissima della competizione. Lo sfogo social a caldo ha visto poi un seguito arrivato nelle scorse ore e sempre rigorosamente pubblico.

Questa volta, nel mirino dell'attaccante del Paris Saint-Germain, non il direttore di gara bensì chi ha ideato il regolamento: "Vorrei entrare nella testa di chi ha stabilito il regolamento sui cartellini in Francia!", ha scritto Neymar nelle sue storie su Instagram. "Merita un applauso. Che confusione", ha concluso sarcastico il brasiliano.

Per l'asso verdeoro, quindi, niente finale contro il Monaco il prossimo 19 maggio. Per lui, probabilmente, posto speciale in tribuna per sostenere, seppur dalla distanza, i compagni...