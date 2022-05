Neymar: “Triste ricevere fischi dai tifosi del Psg. Voglio vincere il Mondiale”

O'Ney si racconta tra club e Nazionale

Redazione ITASportPress

Intervento in diretta su Instagram per Neymar che si è confessato in una bella chiacchierata con Diego via social. L'attaccante brasiliano del Psg ha parlato del finale di stagione col club e i tanti fischi ricevuti dal proprio pubblico nelle ultime gare ma non solo. O'Ney si è detto carico in vista del Mondiale in Qatar con la sua nazionale verdeoro.

PSG - "Onestamente è sempre brutto ricevere fischi, diventa molto più triste quando arrivano dai tuoi stessi tifosi", ha detto Neymar. "Ma io non posso farci nulla e non posso farmi abbattere da questo. Per questa ragione devo trovare sostegno in chi mi sostiene e nella mia famiglia. Devo cercare di giocare per loro che mi hanno aiutato ad essere dove sono. Anche i social media non fanno bene. Se vinci e le cose vanno bene tutti ti sostengono, ma se succede il contrario penso possano essere molto negativi".

BRASILE - Dal club alla Nazionale con un obiettivo ben chiaro: "Volevo vincere la Champions League col Psg quest'anno. Lo volevo davvero tanto. Non ci siamo riusciti. Adesso voglio concentrarmi su Qatar 2022 e portare a casa il Mondiale con il mio Brasile. Mi sto preparando per questo e darò la vita per riuscire nel mio obiettivo di vincere".