Neymar: “Voglio giocare almeno un anno in MLS e sul ritorno in Brasile…”

O'Ney si racconta a 360°

DESIDERIO - "Se mi piacerebbe tornare in Brasile un giorno? Sinceramente non lo so. Ci penso certe volte. In certi momenti penso di sì, altri penso il contrario. Sicuramente c'è una cosa che mi piacerebbe: voglio giocare negli Stati Uniti, almeno una stagione", ha detto Neymar. "È un campionato breve, hai tre o quattro mesi di vacanza (ride ndr)".