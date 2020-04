Nicchi lancia l’allarme: “Serie A potrebbe ripartire senza VAR per il coronavirus…”

Intervenuto nel corso de La Domenica Sportiva, il numero uno degli arbitri Marcello Nicchi ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A, della figura dei direttori di gara ma soprattutto della possibilità di rivedere le partite senza la VAR a causa dell’emergenza sanitaria. Ecco le sue parole:

Il numero uno dell’AIA ha preso le difese degli arbitri: “Sento parlare come se il campionato dovesse ricominciare da un giorno all’altro. Ma in tutto questo non ho sentito alcuna proposta seria riguardo alla classe arbitrale”, ha detto Nicchi. “Gli arbitri sono pronti, rispettano le disposizioni, stanno lavorando in videoconferenza con gli ogni tecnici, ma prima di passare ad una fase due c’è da preoccuparsi. Gli arbitri si muovono da soli con treni e aerei e frequentando aeroporti e stazioni sono maggiormente a rischio. Andrà ponderata ogni cosa, non possiamo mandare gli arbitri allo sbaraglio. Per ripartire chiederò di sapere quali sono le garanzie offerte”.

VAR – E poi c’è il capitolo VAR: “Ripartire senza la VAR? C’è questo rischio e potremmo essere costretti a farlo. Oggi per il VAR si usano ambienti stretti e piccoli, ci sono operatori che lavorano vicini ad altri e non si può sapere chi ha frequentato chi. Si corre il rischio che non ci siano le dovute distanze di sicurezza. Io mi auguro che la cosa non accada, ma potrebbe anche sorgere questo rischio. Se non si dovesse ripartire con la VAR sarebbe perché siamo alle prese con un’emergenza sanitaria”.