Niente prima squadra in ritiro, la Fiorentina risarcisce la Val di Fassa: sarà sponsor per dieci partite

Dieci partite come sponso sulla maglia Viola. Così la Fiorentina risarcirà la Val di Fassa, sede del ritiro estivo della società, per aver in qualche modo causato, un calo di presenze nella zona.

La colpa sarebbe quella di aver disatteso le aspettative durante la seconda settimana di ritiro, quando la prima squadra si trovava in America per la tournée e a presenziare a Moena era stata unicamente la Primavera.

Il direttore del consorzio turistico Andrea Weiss aveva già assicurato che le parti avrebbero trovato un accordo. E anche lo stesso consiglere delegato viola Joe Barone aveva confermato. Come riporta giornaletrentino.it adesso la Val di Fassa sarà second sponsor in occasione del match Genoa-Fiorentina del primo settembre e poi per tutte le gare ufficiali che vedranno impegnata la Fiorentina nei mesi di dicembre e maggio, i più importanti per il marketing turistico.