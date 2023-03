Nike, rivoluzione in corso: nuovo modello per le maglie di Inter e Barcellona

Le nuove maglie del marchio Nike subiranno presto una rivoluzione, passando dal modello Dri-Fit ADV che conosciamo tutti ad una nuova struttura. A riportarlo è Footy Headlines, che dà per certo che le nuove maglie del marchio statunitense saranno disponibili per i grandi club partnership, come Inter e Barcellona, a partire dalla stagione 2024-2025. Per ammirare le nuove divise si dovrà attendere l'Europeo 2024.