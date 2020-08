Nkoulou, sorpresa ai campetti di Torino: gioca e dà consigli ai più piccoli

Spesso criticato dal suo stesso ambiente, questa volta Nicolas Nkoulou fa parlare di sé in modo molto apprezzabile. Il calciatore del Torino, infatti, si è reso protagonista ancora per quanto riguarda il calcio, ma non quello giocato, o per lo meno non a quello a cui ci ha abituati.

Nkoulou: al campetto con i bambini

Come riporta La Stampa, Nkoulou si è concesso un pomeriggio con i fan più piccoli, ballando, giocando con loro a calcio e regalando qualche sorriso ai tifosi granata e non. Il difensore del Torino si è cimentato in tenuta non proprio sportiva, in un campetto del circolo “I Ronchi Verdi” in città. Con lui anche i suoi figli che si sono divertiti in compagnia di altri giovanissimi e rigorosamente sotto l’attenta guida del centrale camerunese.

Un momento particolare e apprezzabile con i più piccoli che sono rimasti colpiti dalla disponibilità del calciatore che si è prestato a rispondere alle tante curiosità e a dare consigli dal punto di vista del gioco.

