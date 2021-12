Nocerino esalta Ibrahimovic: “Vi spiego perché fa ancora la differenza…”

L'ex centrocampista ha parlato del suo ex compagno ai tempi del Milan e non solo...

Spazio per due temi importanti nell'intervista rilasciata a Sky Sport da parte di Antonio Nocerino . L'ex centrocampista ha avuto modo di parlare di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno ai tempi del Milan, ma anche di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dato per partente direzione MLS.

IBRA - Rispetto agli altri, quello che fa la differenza è la sua testa. Mentalmente Ibra è impressionante, per questo fa ancora la differenza", ha spiegato Nocerino sul bomber svedese. "Per la testa che ha può giocare ancora a lungo. Non si accontenta mai, ogni giorno vuole migliorare".

INSIGNE - Spazio anche alle tematiche relative al rinnovo di Insigne col Napoli e il suo possibile approdo a Toronto in MLS: "Lasciando perdere ciò che uno può consigliare o meno, sono scelte personali. Andare a Toronto è un cambio importante non solo a livello calcistico, ma anche di vita, di famiglia, per i bimbi. Quando uno sceglie così... Non è solo calcio. È il capitano del Napoli, un giocatore importante, io farei una domanda a voi: come fa un profilo di questo tipo ad arrivare in scadenza? È un capitano, uno dei più importanti, uno dei pochi talenti in Italia. Personalmente non può arrivare a fine anno uno così".