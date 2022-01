Non solo Genoa, 777 Partners pensa ad un club in Brasile

Il gruppo che ha acquistato il Grifone vuole espandersi

Non solo il Genoa per 777 Partners. Il gruppo che ha acquistato la società ligure non intende fermarsi e si starebbe guardando attorno per nuovi investimenti. L'idea è quella di espandersi sempre nel mondo del calcio a livello mondiale. Un progetto che il fondo statunitense vorrebbe portare avanti puntando su un sistema di multiproprietà in stile Red Bull e Manchester City.