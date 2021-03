Norvegia, pronta iniziativa a favore dei migranti in Qatar: “La Fifa sia più severa”

Il Mondiale in Qatar si avvicina sensibilmente. Ancora un anno e la massima competizione calcistica per Nazionali andrà in scena. Non mancano però le polemiche riguardanti la condotta del paese ospitante, ritenuto poco attento ai diritti civili.

PRESA DI POSIZIONE

Dalla Norvegia arriva una presa di posizione piuttosto dura. Il Commissario Tecnico Staale Solbakken ha spiegato in conferenza stampa: “Stiamo preparando qualcosa di concreto per fare pressione sulla Fifa affinché sia ancora più diretta e ferma nei confronti delle autorità del Qatar, per imporre loro richieste più severe”. Gli fa eco Martin Odegaard: “Ho l’impressione che moltissimi miei compagni siano interessati a questo, ci tengano e vogliano fare qualcosa per cercare di contribuire in modo positivo”.