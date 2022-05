Novara promosso in Serie C

Dopo l'esclusione dal calcio professionistico avvenuta meno di un anno fa, i piemontesi risorgono

Dopo essere stati esclusi dal calcio professionistico l'estate scorsa e la ripartenza dalla quarta serie, è festa per il Novara che oggi è stato promosso in Serie C. Gli azzurri di mister Marchionni inseriti nel girone A hanno pareggiato 0-0 sul campo del Gozzano, ma la promozione è arrivata aritmeticamente grazie al 2-2 della Sanremese contro il Sestri Levante. Novara promosso con due giornate di anticipo al termine di un campionato dominato dall'inizio alla fine. Qualche comprensibile difficoltà riscontrata all'inizio di un progetto totalmente nuovo, ma serviva solamente il tempo per ben oleare la macchina. Dopo il fallimento della scorsa estate, è stato raggiunto quel traguardo che tutti si auspicavano a inizio campionato del ritorno in C. Gioia dei tifosi e del presidente Massimo Ferranti, che al primo tentativo ha saputo vincere il torneo di Serie D e tornare nel calcio professionistico.