Novara riparte dalla D con tre colpi subito. Samb al Tar

Sorti diverse per i due club esclusi dalla Serie C

Delle squadre non ammesse a partecipare al campionato di Serie C a ripartire subito c'è il Novara. Il club piemontese riparte dalla Serie D: la Figc ha infatti approvato l’iscrizione in sovrannumero del nuovo Novara F.C. del presidente Massimo Ferranti. Amedeo Silvestri, difensore centrale classe '92; Dario Bergamelli, difensore centrale classe 1987 e Samuele Bonaccorsi, 23enne difensore centrale, i colpi che saranno annunciati.

SAMB - Non è andata come al Novara alla Sambenedettese. La stessa richiesta è stata respinta per la Sambenedettese 1923 di Manolo Bucci: la strada per vedere la D al Riviera delle Palme passa adesso dal ricorso al Tar del club di Roberto Renzi, escluso dalla Serie C.