Novellino: “Non mi piace l’idea playoff. Derby? Sarà particolare”

Mister Walter Novellino si è esposto su diversi temi delicati del nostro calcio, partendo dalla minaccia Covid-19 al mondo pallonaro fino ad arrivare alla delicata situazione che sta vivendo il Livorno, sua ex squadra.

LE PAROLE DI NOVELLINO

Novellino ha parlato della delicata situazione relativa al Covid-19: “Non sappiamo le difficoltà cui andremo incontro, ma a me l’idea dei playoff non piace. Forse si potrebbe ridurre il numero delle partite, quello sì”.

SULLA SERIE C – Novellino ha poi preso la parola riguardo al terzo campionato italiano: “Oggi la situazione si sta ampliando. Se già prima c’erano difficoltà, ora ancora di più: non scordiamoci che in Serie C i presidenti devono contribuire soprattutto a spese loro, e non si può far altro che elogiarli. Molti di loro hanno un grande entusiasmo a sorreggerli. Fossi stato nel Livorno avrei fatto di tutto per tenersi stretto Spinelli. Non voleva più rimanere perché riceveva una contestazione al giorno, ma è una persona straordinaria, ha speso molto: un caratteriale ma, secondo il mio punto di vista, non avrebbe mai lasciato senza atti violenti.

SUL DERBY – Walter Novellino ha poi detto la sua sul derby in arrivo: “Dopo il Covid i giocatori sono diventati tali. Quando c’era il pubblico forse avevano un po’ di paura di giocare a San Siro: si è vista qualità, e bravissimo anche l’allenatore a cambiare modulo, passando da 4-3-3 a 4-2-3-1. Mi piacciono molto, ci sono giovani di grande qualità nell’uno-contro-uno e credo nel lavoro che sta facendo Pioli. Gran parte del merito va a lui: nonostante le chiacchiere che c’erano è riuscito ad andare alla grande in silenzio. Questo derby sarà un po’ particolare, ci sono tante assenze”.