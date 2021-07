Nuova avventura per Antonio Conte: può commentare la Champions League per Sky

Possibile nuovo incarico per l'ex mister dell'Inter

Ha detto addio all' Inter dopo due stagioni e uno scudetto conquistato nell'ultimo anno. Antonio Conte ha intenzione, forse, di rimettersi in gioco ma non su una panchina. Infatti, da quanto si apprende dal Corriere dello Sport, l'ex mister nerazzurro, nonché anche ex CT, potrebbe avere un altro ruolo... in televisione.

Da quanto si apprende, l'ultima idea di Sky è quella di ingaggiare l'ex allenatore dell'Inter in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino potrebbe essere in studio ad analizzare e commentare le sfide di Champions League per poi avventurarsi in domande specifiche ai vari colleghi o ex come Allegri, Inzaghi, Gasperini e Pioli, ma anche a i tecnici stranieri come Guardiola, Klopp e Koeman grazie al suo fluente inglese.