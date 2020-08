Nuova avventura per Biabiany: ha firmato per il San Fernando CD

Annuncio in grande stile per Jonathan Biabiany da parte del San Fernando CD, club di terza divisione spagnola. L’esterno offensivo con un passato anche con le maglie di Parma e Inter riparte dalla Spagna dopo l’esperienza in Serie C col Trapani.

Biabiany: l’annuncio del San Fernando CD

“Coppa Italia, Mondiale per Club, più di 200 partite in Serie A Jonathan Biabiany arriva al San Fernando per dare la sua qualità e la sua esperienza al nostro progetto”. Con queste parole l’annuncio social su Twitter in grande stile del club spagnolo sul nuovo acquisto.

L’avventura calcistica dell’esterno d’attacco riparte dalla terza serie spagnola. Biabiany ha firmato con gli andalusi del San Fernando CD club al quale si è legato conun contratto biennale. Per il francese, dopo la parentesi al Trapani, un cambio di Paese e di calcio per rimettersi in gioco.

