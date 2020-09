Nuova avventura per Camoranesi: è il nuovo allenatore del Maribor

Dopo la sua avventura al Tabor Sezana, terminata con una buona salvezza del club, Mauro German Camoranesi comincia un nuovo capitolo della sua vita: sarà allenatore del Maribor. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della società e sui profili social.

Camoranesi: “Grande sfida qui al Maribor”

Il club sloveno attraverso un messaggio apparso sul proprio profilo Twitter ha annunciato Mauro German Camoranesi come nuovo allenatore. L’italiano campione del mondo nel 2006 diventa così il nuvo mister del Maribor con il quale si è legato fino all’estate del 2023. “Sono contento di essere qui. Il Maribor rappresenta una grande sfida che non vedo l’ora di incominciare. Sono ben consapevole di cosa significa Maribor in Slovenia e sono venuto per continuare la storia di successo”.

