Nuova avventura per Carlos Bacca: l’ex Milan riparte dal Granada

Il colombiano nella scorsa stagione aveva giocato nel Villarreal

BACCA AL GRANADA - Sul sito ufficiale della società, è possibile leggere il comunicato sul bomber ex Milan: "La carriera del nuovo attaccante del Granada si riflette nei suoi numeri di gol e in un curioso idillio con la UEFA Europa League, una competizione che ha vinto fino a tre volte". E ancora: "L'istinto del gol di Carlos Bacca è fuori dubbio: ai suoi tempi al Sevilla FC, i suoi dati sotto porta hanno portato il punteggio del colombiano a 49 gol in sole due stagioni. Successivamente, nel suo passaggio al calcio italiano ha segnato 43 gol in due stagioni con il Milan e, tornando alla Liga altri 43 gol nelle ultime stagioni vestondo la maglia del Villarreal. Infine, citiamo le sue 52 partite con la squadra colombiana con 16 gol, e due presenze ai Mondiali del 2014 Brasile e Russia 2018 e anche la presenza in altre due occasioni in Copa América con la Colombia".