Nuova avventura per Djibril Cissé: aiuto allenatore dei giovani del Marsiglia

Nuova esperienza per il bomber francese

In Italia lo ricordiamo per il suo passato alla Lazio. Ma gli appassionati del mondo del pallone, probabilmente, preferiscono ricordarlo per i suoi look molto particolari. Parliamo di Djibril Cissé, storico attaccante francese, che da qualche tempo viaggia da un club all'altro con la voglia di non appendere gli scarpini al chiodo. Adesso, però, il bomber proverà una nuova avventura e non nelle vesti nelle quali siamo abituati a vederlo.