Nuova avventura per Gianluca Sansone: ha firmato con l’Audace Cerignola in Serie D

Dopo l’avventura in Azerbaigian, l’ex attaccante di Sampdoria e Torino Gianluca Sansone torna in Italia in Serie D. Lo ha annunciato l’Audace Cerignola attraverso i propri canali ufficiali anche social.

Sansone decide di ripartire dalla Serie D in una realtà con meno pressioni come la piazza pugliese. Il classe ’87 si era messo in evidenza in carriera soprattutto in Serie B con la maglia del Sassuolo dove aveva messo a segno ben 20 reti in 38 gare. Adesso l’esterno offensivo riparte dall’Audace Cerignola che, attualmente, si trova a quota sette punti in classifica dopo sei giornate.

ANNUNCIO – Attraverso la pagina ufficiale del club su Facebook arriva il comunicato: “La SSD Audace Cerignola comunica l’ingaggio dell’attaccante Gianluca Sansone, classe 1987. L’operazione è stata conclusa poco fa dal presidente Nicola Grieco. Il calciatore, lo scorso anno tesserato per il Neftci Baku, sarà disponibile non appena verrà rilasciato il transfer dalla federazione dell’Azerbaigian”.