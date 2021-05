Nuova avventura per Khedira: commenterà Euro 2020 per ESPN

Il tedesco ha da poco annunciato l'addio al calcio giocato

L'ex Juventus, infatti, volerà negli Stati Uniti e sarà commentatore per l'emittente ESPN perEuro 2020. Khedira troverà nella squadra di esperti anche Alessandro Del Piero e Tim Howard ex colleghi sul campo. L'annuncio lo ha dato lo stesso tedesco con un messaggio pubblicato sui social in cui ha scritto: "Grandi cose stanno per diventare reali", con tanto di bandiera degli States. E successivamente con una storia Instagram nella quale spiega apertamente il suo nuovo ruolo per la nota emittente. "Sono felice di annunciare il mio ruolo come analista in studio per Euro 2020 per ESPN. Non vedo l'ora di arrivare negli USA per qualche settimana...", le sue parole.