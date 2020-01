Nuova avventura per l’ex Milan Yepes: entra a far parte della Federcalcio colombiana

Nuova avventura per Mario Yepes, ex difensore di Chievo e Milan. L’ex calciatore entra ufficialmente a far parte della Federcalcio colombiana con il ruolo di direttore sportivo. Come riporta il sito ufficiale della federcalcio colombiana Yepes si occuperà di “Coordinare e gestire i piani di sviluppo, crecia, attività dei giocatori delle selezioni nazionali; organizzare il miglioramento e la crescita delle infrastrutture; mantenere l’armonia tra giocatori e corpo tecnico delle differenti selezioni; collaborare con le differenti aree della Federcacalcio; mettere al servizio della Federcalcio la sua conoscenza ed esperienza per far crescere il movimento calcistico colombiano”.