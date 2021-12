Nuova avventura per Mascherano: sarà allenatore dell’Argentina U20

Ad un anno dal ritiro dal calcio giocato, Javier Mascherano è pronto a rimettere piede sul campo ma non per dare calci al pallone, bensì per allenare. Secondo quanto si apprende dalla stampa Albiceleste e spagnola, l’ex centrocampista e...

Redazione ITASportPress

Ad un anno dal ritiro dal calcio giocato, Javier Mascherano è pronto a rimettere piede sul campo ma non per dare calci al pallone, bensì per allenare. Secondo quanto si apprende dalla stampa Albiceleste e spagnola, l'ex centrocampista e all'occorrenza difensore anche del Barcellona sarà presto annunciato come nuovo ct della Nazionale argentina U20.

L'ex mister Fernando Batista andrà ad affiancare Jose Pekerman nel Venezuela lasciando scoperto il ruolo che verrà preso appunto dall'ex calciatore. Mascherano ha avuto una carriera illustre e lunga ai massimi livelli che lo hanno portato ad avere grande successo al River Plate prima di passare al Corinthians in Brasile ma soprattutto gli anni successivi in Inghilterra con West Ham e Liverpool prima di passare al Barcellona nel 2010, club nel quale ha vinto davvero tutto: cinque titoli della Liga e due Champions League.

Prima del ritiro in Patria con la maglia dell'Estudiantes, per l'argentino anche un periodo con l'Hebei China Fortune in Cina. In 15 anni ha collezionato 147 presenze con la nazionale argentina. Adesso si preparara ad allenarla, partendo dai più giovani.