Nuova avventura per Morientes: è il nuovo direttore tecnico del Racing Capri FC

Fernando Morientes riparte dall’Italia. L’ex leggenda del calcio spagnolo con un passato anche al Liverpool e al Real Madrid è il nuovo direttore tecnico del Racing Capri FC.

Un’avventura del tutto nuova per l’ex attaccante che si lega alla piccola società italiana per un progetto con grande ambizioni. Nelle scorse ore la presentazione ufficiale andata in scena a Capri, appunto, nella Sala Consigliare del Municipio. Protagonisti, oltre all’ex calciatore, anche Morris Pagniello, già proprietario della Genova International School of Soccer, accademia di calcio giovanile che conta più di 20.000 ragazzi in tutto il mondo. L’obiettivo è di portare sull’isola una realtà calcistica nuova nella quale poter portare giovani talenti da far crescere e che allo stesso tempo possano aiutare la squadra di Capri a svilupparsi.

Morientes: le sue parole

“Il calcio sta attraversando un difficile momento e questa accademia aiuterà i giovani a crescere dal lato sportivo ma anche dal lato umano e personale”, ha detto Morientes sulla nuova avventura appena iniziata. A presentare il progetto, anche il direttore sportivo Enzo Vito in compagnia dell’allenatore Alfredo Pollio e del direttore generale del club Ciro Pescina. Una cerimonia che ha avuto il piacere di essere presenziata anche dal sindaco di Capri Marino Lembo, al quale Fernando Morientes ha consegnato la divisa da gioco della nuova realtà appena nata: il “suo” Racing Capri FC.