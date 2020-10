Nuova avventura per Rami: collaborerà ad un programma alla radio

Come spesso accade, molti calciatori, la maggior parte delle volte, dopo il ritiro, intraprendono la carriera da commentatore televisivo o radiofonico. In questo caso Adil Rami non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo ma prenderà parte regolarmente una volta alla settimana al noto programma radiofonico Top of the Foot su RMC.

Rami: consulente radiofonico

Il difensore del Boavista, tornato alla cronaca di recente per alcune sue dichiarazioni tra donne e calcio, diventerà un consulente radiofonico per un noto programma di calcio e informazione in onda su RMC. Lo ha affermato L’Equipe che spiega come Rami prenderà parte a Top of the Foot una volta alla settimana per parlare degli eventi calcistici più importanti e non solo.

Il campione del mondo con la Francia, dunque, si appresta a fare un nuovo step della sua vita con una nuova avventura che, siamo sicuri, farà tanto parlare vista la consueta e mai banale parlantina del difensore con un passato anche al Milan.