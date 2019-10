Nuova avventura per Totti: pronto a diventare procuratore

Potrebbe esserci la procura sportiva nel futuro di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma darà vita, entro novembre, ad una società di mediazione e scouting, con la collaborazione di un pool di avvocati e procuratori tra cui Davide Lippi e il suo commercialista Leonardi.

La nuova attività sarà presentata entro un mese, ma non gli precluderà la possibilità di mantenere vive altre situazioni. Totti, infatti, continuerà comunque a giocare le gare con la Nazionale delle Leggende azzurre, sarà ambasciatore al sorteggio per Euro 2020 a novembre e sarà protagonista di Celebrity Hunted, una nuova serie tv che andrà in onda su Amazon Prime Video.