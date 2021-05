Nuova chance per Donadoni: l’ex CT vicino a un club ungherese

In Serie A ha allenato Livorno, Napoli, Parma e Bologna

Dopo l'esperienza in Cina, Roberto Donadoni ha voglia di ripartire. L'ex Commissario Tecnico vuole tornare in panchina, portando avanti un progetto ambizioso. Secondo quanto riportato dal portale ungherese Blikk sarebbe avvenuto un primo contatto con il Ferencvaros , squadra ungherese reduce dalla vittoria nell'ultimo campionato con un margine piuttosto ampio, 20 punti sulla seconda.

Attualmente Donadoni sarebbe la prima scelta qualora il club decidesse di cambiare guida tecnica. Per ora in panchina resiste Serhiy Rebrov, a cui però potrebbe non bastare l'ottima stagione condotta finora. L'esperienza internazionale dell'allenatore italiano potrebbe essere un elemento favorevole. Donadoni ha allenato in Italia quattro club: Livorno, Napoli, Parma e Bologna.