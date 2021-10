Nuova mossa della Superlega: azioni legali contro Uefa e Fifa

Novità da parte dei club che vorrebbero la nuova competizione

Real Madrid, Barcelona e Juventus stanno intraprendendo azioni legali contro Uefa e Fifa in un tentativo di riorganizzare radicalmente la gestione del calcio europeo. Sono loro tre i principali club del progetto Superlega e secondo quanto rivela il Financial Times ci sarebbe l'intenzione di accusare gli organi di Governo sportivi di infrangere le regole della concorrenza europee. In caso di successo nella loro azione vi sarebbe l'opportunità di ottenere maggiore controllo finanziario nei tornei in cui giocano.