Nuova sistemazione per il… Dottor Puggioni: il portiere riparte dalla Serie C

Tutto fatto per Christian Puggioni alla Vis Pesaro. Il portiere, nato a Genova nel 1981, era rimasto svincolato in estate dopo l’esperienza al Benevento, sia in Serie A (fu man of the match nel successo sul Milan a San Siro) che per la successiva Serie B. Adesso, a quota 38 anni, non ha di certo voglia di appendere gli scarpini al chiodo, così sceglie di ripartire dalla Vis Pesaro, formazione di Serie C. Stando peraltro ad alcune fonti, sembra che nell’accordo ci sia anche la possibilità di entrare in società una volta deciso di finirla con il calcio giocato. Puggioni, che ricordiamo soprattutto con le maglie di Chievo e Sampdoria, dobbiamo chiamarlo Dottore: infatti, ad ottobre 2018, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza discutendo una tesi sui diritti audiovisivi sportivi presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (dove aveva giocato sia nel 2007 che dal 2010 al 2011).