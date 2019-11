Nuova vita per Claudio Marchisio: primo suo articolo per il Corriere di Torino

Ha detto addio al calcio non da tanto tempo e siamo sicuro che tornerà presto ad occuparsi anche del mondo del pallone. Ma per il momento Claudio Marchisio ha deciso di non fermarsi e di intraprendere una carriera diversa.

L’ex centrocampista della Juventus è diventato ‘giornalista’. Da oggi inizia la sua nuova vita. Nell’edizione odierna del Corriere di Torino, ecco il suo primo articolo titolato “Il mio impegno per il ritorno di Silvia Romano”. Una vicenda, quella ormai nota della giovane cooperatrice italiana rapita in Kenya il 20 novembre 2018, che il Principino ha sempre sentito particolarmente vicina parlandone spesso anche via social.