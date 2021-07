Nuovi allenatori Uefa A, tanti nomi noti che hanno ottenuto la qualifica

Hanno ottenuto la qualifica, tra gli altri: il campione del mondo nel 2006, Andrea Barzagli, e i vicecampioni d’Europa nel 2012, Antonio Di Natale e Antonio Nocerino

L’UEFA A è il secondo massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello europeo, la cui qualifica consente di guidare tutte le squadre giovanili, tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Con il titolo UEFA A è inoltre possibile essere tesserati come vice allenatori nei due massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie B che in Serie A.