Nuovo San Siro, Inter e Milan presentano il progetto

Mentre nelle ultime ore impazza la polemica legata al possibile “sbarco” a San Siro dell’Atalanta per le partite della fase a gironi di Champions League, scenario che poco piace alle tifoserie di Inter e Milan, le due società hanno presentato all’Amministrazione Comunale il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo impianto e del relativo distretto multifunzionale, urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno ad uno stadio completamente rinnovato.

Secondo i piani di Inter e Milan il distretto dovrà essere aperto 365 giorni all’anno e dedicato a sport, intrattenimento, shopping e divertimento per cittadini, tifosi e turisti.

Lo stadio, che avrà una capienza di 60.000 spettatori, sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull’area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di euro.

La domanda presentata è volta a richiedere la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune di Milano. Solo in un secondo momento i Club potranno procedere alla predisposizione di un Progetto definitivo completo in tutti i suoi aspetti architettonici, a patto che sia riconosciuto il valore della proposta per la collettività.

In questo contesto, sarà indetta una selezione che coinvolgerà i migliori architetti internazionali specializzati in infrastrutture sportive. Parallelamente all’iter autorizzativo presso le sedi istituzionali competenti, i Club avvieranno un dialogo aperto e trasparente con il territorio, in particolare nel quartiere San Siro, per trovare soluzioni che tengano in adeguata considerazione le esigenze della città.

In caso di via libera da parte del Comune, il passo successivo sarà un bando tra i migliori studi di architettura specializzati nella costruzione di arene sportive per avere un progetto definitivo entro la fine del 2019. Per tutte le autorizzazioni del caso serviranno altri dodici mesi e l’inizio dei lavori è previsto per il 2021.